Бунт в Інгушетії загнали в підпілля

Інгушські влади вже третій місяць продовжують переслідування місцевих опозиціонерів. Це призвело до радикалізації частини молоді: все голосніше в регіоні лунають сепаратистські заклики щодо перегляду меж. Одного разу це вже закінчилося осетино-інгушської війною.

70 затриманих, 26 обвинувачених

Масові протести в Інгушетії почалися у вересні 2018 року після того, як глава республіки Юнус-Бек Євкуров і чеченський лідер Рамзан Кадиров за закритими дверима підписали угоду про обмін територіями. Протестувальники розбили наметовий табір на центральній площі Магаса, але багатолюдна і багатоденна акція завершилася мирно.

З новою енергією протести в Інгушетії спалахнули два місяці тому — після того, як Євкуров спробував прийняти зміни в місцевий закон «Про референдум». 26-27 березня в центрі Магаса пройшов несанкціонований мітинг з вимогою відставки Юнус-бека Євкурова і розпуску парламенту — він переріс у масові сутички з бійцями Росгвардии.

Після цього був відправлений у відставку міністр внутрішніх справ республіки Дмитро Ківа, який відмовився віддати наказ на розгін мітингувальників. Було затримано близько 70 учасників акції, всі вони зазнали адміністративних арештів. А слідом було порушено кримінальну справу про масові заворушення і нападі на правоохоронців — обвинувачені додаються по цю пору. Так, 21 травня, у рамках «інгушського справи» був затриманий житель Сунжа Аслан Аушев. Він став 26-м за рахунком обвинуваченим…

Показово, що всіх активістів містять за межами республіки — в Нальчику і Владикавказі.

Євкуров правозахисників не послухався

«Інгушські» протести давно вийшли за межі республіки і навіть Росії. Скажімо, один з передбачуваних організаторів несанкціонованої акції, Ахмед Погоров (до речі, колишній міністр внутрішніх справ Інгушетії оголошений в міжнародний розшук: днями в будинку його родичів у Карабулаці пройшли обшуки.

Ще один активіст, голова громадської організації «Вибір Інгушетії» Ісмаїл Нальгиев був на травневих святах затриманий митниками в Мінську. За запитом Росії, де він оголошений у федеральний розшук, Нальгиев був видворений з Білорусії в нашу країну.

Природно, що осторонь не міг залишатися Захід: за останні два місяці в Брюсселі, Гельсінкі, Стокгольмі, Гамбурзі представники інгушської діаспори провели мітинги протесту. Вимагали негайно зупинити репресії проти опозиціонерів.

Таке ж звернення до влади Інгушетії та Росії 17 травня прийняв правління «Громадянського форуму Єс — Росія» (це коаліція правозахисних НУО з різних країн). В Інгушетії на запрошення місцевого омбудсмена Джамбулата Оздоєва прибули кілька відомих правозахисників — з «Меморіалу», «Цивільного сприяння», Московської Гельсінської групи…

Двічі вони зустрічалися з самим Евкуровым і передали йому звернення, в якому застерігають: арешти, обшуки і масові переслідування опозиції не приведуть ні до чого хорошого.

«Опозиція, значною мірою обезголовлена арештами лідерів, буде лише радикалізуватися, що позначиться, перш за все, на молоді», — написали правозахисники Євкурову. У підсумку так і виявилося — на місце адекватних опозиціонерів прийшли радикали і провокатори.

Столова гора як привід для розбрату

Новою «гарячою точкою» на карті Північного Кавказу виявився Приміський район Північної Осетії, спори про належність якого вже стала причиною осетино-інгушської війни в 1992 році. І ось уже тридцять років періодично лунають заклики повернути Інгушетії Приміський район — а заодно частина Правобережного району і Владикавказ (аж до Верхнього Ларса, тобто до кордону з Грузією).

Лунали такі гасла на минулорічної акції протесту в Магасі. І ось зараз — чергове «загострення», напевно, сезонне. 1 травня т.в.о. голови Ради тейпов Інгушетії Мурад Даскиев випустив відеозвернення до президента Володимира Путіна, в якому вимагав негайно вирішити питання про приналежність Приміського району.

А через тиждень Даскиев записав відеозвернення до депутатів Народного зібрання республіки — під промовистою назвою «Чергове відторгнення території Інгушетії». Про те, що нібито, федеральні влади виношують ідею ліквідації Інгушетії як самостійного суб’єкта — а вся її територія перейде сусіднім регіонам. І потім знову — про багатостраждальний Приміському районі, який, за словами Даскиева, був «антиконституційно відторгнутий у інгушського народу».

Реакція влади Інгушетії на подібні провокаційні заяви, зрозуміло, не змусила себе чекати — щодо Даскиева порушили адміністративну справу за ч. 9 ст. 13 Кпап («Зловживання свободою інформації»).

Втім, насіння впали у благодатний грунт: обидва відеозвернення Ради тейпов тільки на YouTube подивилися майже 50 тисяч осіб. До закликів «висунутися на Владикавказ», правда, ще не дійшло. Але хто знає, що буде далі? На початку червня планується організоване сходження на Столову гору (Маьт Лоам), яка зображена на гербі Владикавказа — вона знаходиться якраз на кордоні двох республік.

З одного боку, сходження планує провести уряд Інгушетії (конкретно міністерство зовнішніх зв’язків, національної політики, друку та інформації), а з іншого — влада Північної Осетії (комітети з туризму і у справах молоді). Чим завершиться ця акція, з урахуванням загострення суперечок про осетино-інгушської кордоні, і уявити складно.

— Мій погляд не дуже оптимістичний. Можна говорити тільки про зниження ескалації конфлікту, але про врегулювання ситуації в Інгушетії я б не сказала. Проблеми перейшли у латентну форму, але нікуди не зникли, — каже «Вільній пресі» президент Центру дослідження глобальних питань сучасності і регіональних проблем Саїда Сиражудинова. — Проблема Приміського району зберігалися десятиліттями і не зникла зовсім. Історична пам’ять транслювалася і передавалася інгушами з покоління в покоління. У мене були роботи і дослідження на цю тему — але, незважаючи на пророблену працю, вони так і залишилися в комп’ютерних архівах. Заради спокою народів.

Інгуші дуже згуртований народ, тому будь-які зачіпають їх інтереси «експерименти» з земельним питанням здатні викликати тільки консолідацію суспільства. Ось і новий конфлікт навколо чечено-інгушської кордону навряд чи забудеться народом. Вірогідність відкритого гострого конфлікту складно прогнозувати (все залежить від конкретних обставин), але тихе невдоволення серед народу буде зберігатися завжди.

«СП»: — Чому ж тоді влада Інгушетії не намагаються домовлятися з опозицією, а діють виключно репресивними методами?

— Жорсткі методи дають короткострокову видимість стабільності, але не вирішують проблеми, і навіть навпаки. Будь-яке нове подія, привід, провокаційну заяву здатні знову привести до стихійного загострення. У інгушів всі образи накопичуються і нічого не забувається. Так вже було не раз. Рідкісний день проходить без обговорення ким-небудь проблеми Приміського району. І так протягом десятиліть.