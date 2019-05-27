ББМ 6х6 допоможе морпіхам бити ворога прямо «в зуби»: українські військові отримують надпотужну військову техніку

Вже дуже скоро морська піхота ВМС Збройних сил України отримає на свій баланс бронетранспортер, який був розроблений на базі машини «Отаман». Таким чином, морські піхотинці отримають посилення на передових позиціях на Сході України.

Про це розповіли журналісти телевізійного каналу «1+1», посилаючись на повідомлення командувача бійцями морської піхоти Військово-морського флоту ЗСУ Юрія Соделя.

Зокрема, командир наголосив, що новий бронетранспортер буде володіти потужною гарматою, а також він убезпечить українських військовослужбовців в ситуації постійних обстрілів з боку терористичних військ. Крім того Содаль повідав, що на позиціях Збройних сил України постійно вибухають ворожі протитанкові снаряди.



Нові бронетранспортери надійдуть у розташування української армії вже найближчої осені. Варто також звернути увагу, що безпосередньо перед самою відправкою БТР пройдуть ретельні тестові випробування. Нагадаємо, раніше сьогодні ми вже повідомляли, що в рамках військових навчань у Рівненській області в небо були підняті два бойових вертольоти ВПС ЗСУ «Мі-24» і «Мі-8».