Розкол в ПЦУ: Філарет пішов на несподіваний крок

Почесний патріарх Філарет прийшов привітати главу ПЦУ Єпіфанія з Днем ангела та побажав йому Божої допомоги, хоча раніше звинувачував його в зраді.

Відзначається, що Філарет вперше з моменту існування нової церкви прийшов на службу до Епіфанія. Він зняв патріарший кукіль і лише молився.

«Це показало сьогодні, що всі ми єдині у святкуванні дня небесного покровителя. У нас немає ніяких розділень і непорозумінь», – переконаний митрополит Київський.

Говорити з пресою Філарет не захотів. Вже біля машини до нього підійшов права рука Вселенського Патріарха митрополит Амфілохій та передав вітання від Варфоломія: «Я передаю вам привіт від Вселенського патріарха. Він вас дуже поважає і дуже любить».