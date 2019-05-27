Призводять до зупинки серця: В Україні заборонили одразу 11 популярних ліків

В Україні заборонили реалізацію та використання відразу 11 препаратів місцевого виробництва, а також Франції, Польщі та Італії.

Про це повідомляє Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, передає 24tv.ua.

За даними служби, 9 з цих ліків містять речовину, що приводить до порушення серцевого ритму, інфаркту міокарда, інфекційного або алергічного ураження серцевого м’яза.

Крім проблем з серцем, фенспірид може викликати такі побічні ефекти, як сонливість, болі в жовчному, проблеми з шкірою.

Панадол Бебі (суспензія оральна, 120 мг/5 мл по 100 мл у флаконах № 1), серія № Т017, Франція;

Спирт етиловий 96% (розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах), серія № 020319, Україна;

Інспірон (таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг, по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці), всі серії, Україна;

Інспірон (сироп, 4 мг/мл по 150 мл у флаконі № 1), всі серії, Україна;

Бронхомакс (сироп, 10 мг/5 мл по 100 мл у флаконах № 1, по 200 мл у флаконах № 1), всі серії, Україна;

Фенспіриду гідрохлорид (порошок у подвійних пакетах з плівки поліетиленової для виробництва нестерильних лікарських форм), всі серії, Італія;

Інспірон (сироп, 2 мг/мл, по 150 мл у флаконах № 1 у пачці), всі серії, Україна;

Бронхомакс (таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням по 80 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або 3 блістери в коробці з картону), всі серії, Україна;

Амиспирон Іс (таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, по 0,08 г по 10 таблеток у блістері, по 1 або по 2 блістери в пачці з картону), всі серії, Україна;

Фосидал (сироп, 2 мг/мл по 150 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложкою у коробці), всі серії, Польща;

Синуспал (сироп, 200 мг/100 мл по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці разом з дозуючою ложкою), всі серії, Україна.