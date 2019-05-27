«Боїться, що отруять»: Путін зганьбився на зустрічі з росіянами

Президент Росії Володимир Путін відмовився випити шампанського під час урочистого заходу, з-за чого був висміяний користувачами мережі.

Курйоз стався в Кремлі під час церемонії вручення державних нагород громадянам РФ і друзям Росії з-за кордону.

Захід традиційно закінчилося фуршетом з шампанським і частуваннями. Гості «цокалися» з Путіним, однак він так і не зважився пригубити алкоголю.

— Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) 26 травня 2019 р.

У мережі припустили, що Путін побоявся пити з келиха, тому що побоюється за своє життя.

«Плешня боїться, що його отруять. Проекція: він же труїть полонієм і новачком», «Таблетки п’є», «Боїться підстави?» «З мельдонием був склянку», — сміються коментатори.