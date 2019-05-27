В результаті потрапляння міни бійців ВСУ в бліндаж російських терористів «ДНР», були ліквідовані чотири окупанта

Про це повідомив офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан («Штірліц») в Facebook.



Згідно з даними, 25 травня ц. Василівка, в наслідок попадання міни в бліндаж, були ліквідовані бойовики НВФ Данило Ковальов, Влад Котляров, і ще два їх «побратима». Повідомляється, що Ковальов і Котляров, обидва 1998 року, були кращими корефанами.









Як повідомляв «Апостроф», раніше стало відомо, що бойовик НВФ Володимир Яковенко по кличці «Амбал», про смерть якого повідомлялося у ЗМІ, був знищений внаслідок мінометного обстрілу.







Раніше в мережі показали відео ліквідації ЗСУ на Донбасі кадрового російського військового, командира 5-ї окремої мотострілкової бригади Євгена Шабанова з позивним «Лунь».