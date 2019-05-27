У Китаї сфотографували унікальну панду-альбіноса (фото)

Її зняли на фотокамеру у китайському заповіднику Волонг.

У китайському заповіднику Волонг помітили унікальну панду-альбіноса.

Її вдалося сфотографувати на моушн-камеру на висоті двох тисяч метрів над рівнем моря, повідомляє South China Morning Post.

Панда повністю білого кольору, її очі виглядають червоними. З огляду на фотографію, їй не більше 2 років. Але вчені стверджують, що панда у доброму здоров’ї – просто це перший ведмідь-альбінос, якого вдалося сфотографувати у дикій природі.

Генна мутація ніяк не шкодить панді, хіба що тварина більш чутлива до сонця. Як стверджують вчені, вона здатна до нормальної репродукції й відмінно себе почуває у дикій природі.

: iod.media

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