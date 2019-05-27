Війна за незалежність України: на Донеччині різко змінився хід боїв

На Донбасі 26 травня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Таким чином, хід боїв різко змінився, так як раніше кількість обстрілу було набагато більше.

Ніхто з українських військових не постраждав. При цьому один окупант отримав поранення, повідомляє прес-центр ООС. Так, ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. «Всі випадки порушень противником режиму тиші зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід», – йдеться в повідомленні.

Вогонь вівся по наших позиціях біля Гнутово – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу Красногорівки – з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та в районі Чермалика – з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

З початку поточної доби, 27 травня, ворог з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів один раз обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Погоди в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ».