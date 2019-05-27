Коломойський разом із Зеленським дзвонили “потролити” Вакарчука

Український олігарх Ігор Коломойський розповів, що одного разу вони з президентом України Володимиром Зеленським після застілля подзвонили музикантові, лідеру призера партії “Голос” Святославу Вакарчуку з питанням про можливу підтримку.

“Ми ще, пам’ять пам’ятаю, дзвонили Вакарчуку і питали:” Ти підтримуєш Зеленського чи ні?”, Сміялися… Ми із Зеленським десь відзначили закінчення фінансового року. Десь березень 2017 року”, – уточнив він.

На питання журналіста “Ві із Зеленським випили і дзвонили Вакарчука?”, олігарх відповів: “Так. Щось тоді крутилося в пресі: Вакарчук… А Зеленський тоді ще нічого не оголошував, нікуди не збирався. Ну так, в кулуарах, що якщо піде Вакарчук, то піде і Зеленський. Ну подзвонили Вакарчуку, він був сонний, було пізно вже. Ми його питаємо: “Ти підтримуєш Зеленського?” Я думаю, у нього обличчя було, як ніби він жабу з’єднання їв”.

На його думку, для Вакарчука це нібито було несподівано, так як “він абсолютно в цьому напрямку не думав”.

“Він не пішов у підсумку. Пам ” ятайте, другий раз, коли Зеленський вийшов: “Ну що, Слава? Якщо ми, то всіх”, – сказав Коломойський.

При цьому бізнесмен підтвердив, що це був “легкий тролінг”.