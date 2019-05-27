«Короля-лева» пророкують колосальні стартові збори

Фільм студії Walt Disney «Король лев», заснований на однойменному мультфільмі, може продемонструвати один з кращих стартів в історії кінематографа. Про це свідчить ранній прогноз порталу Boxoffice Pro. Згідно з його підрахунками, картина має всі шанси зібрати в домашньому прокаті до завершення прем’єрних вихідних від 180 до 230 мільйонів доларів.

В якості факторів, що сприяють настільки значному старту, зазначаються і загальна популярність оригінального мультфільму, і рекордна кількість переглядів перших трейлерів і один з найвищих рейтингів очікуваності серед літніх блокбастерів, і потенційних охоплення аудиторії.

Нагадаємо, що у режисера Джона Фавро вже є успішні досвід створення ігрових фільмів на основі диснеївській класики: він зняв зібрала в прокат майже мільярд доларів «Книгу джунглів».