«Пес війни!» Одкровення Стрєлкова про звірства на Донбасі розгнівали українців

У мережі розгорівся ажіотаж навколо одкровень екс-ватажка «ДНР» Ігоря Гиркина (Стрєлкова) про те, що терористи прикривалися мирними жителями Донбасу під час боїв з ВСУ.

Українців розгнівала підлість окупантів і боязнь вести бойові дії за межами населених пунктів. «Стрільців розповів, як у 2014 році «карателі ВСУ» просили його не ховатися в житлових кварталах Слов’янська, і битися за межами житлової зони, щоб не підставляти цивільних. Але «ополченці» вирішили, що ховатися за спинами жінок і дітей безпечніше», — написав блогер Денис Казанський.

«Ховатися за спинами мирних жителів — російська тактика війни», «І хто ж у підсумку фашист?», «Ось і ще чергові одкровення пса війни, вічного ополченця від Балкан до України. І ніхто Ігорка до відповідальності не приверне…» — пишуть інші коментатори.