Коломойський пояснив, що посварився з Порошенком

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що посварився з п’ятим президентом України Петром Порошенко нібито з-за свого телеканалу «1+1».

За словами Коломойського, в Адміністрації президента його нібито дорікали за контент телеканалу.

«Це не було якесь подія. Це було щодня. Ось я з обов’язку служби, коли мене запрошували в адміністрацію, приходив. Одне з питань було: «1+1» щось не показав… А я говорив: «Я не займаюся «1+1». «Ні, перестань, ти контролюєш», – передав суть конфлікту олігарх.

Він зазначив, що ці розмови нібито вів особисто Порошенко.

«Я кажу: «Я не дзвоню Цеголко». «Ми знаємо, куди ти дзвониш, подзвони Ткаченко, налагодь взаємини». Я кажу: «Я не можу, тому що журналісти не будуть. Ми живемо по-новому, всім сказано, що тепер все, нова життя настало», – розповів Коломойський про діалог.