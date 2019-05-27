Біля Мелітополя пронісся смерч: очевидці показали відео

Очевидці в суботу, 25 травня, зафіксували смерч недалеко від Мелітополя Запорізької області.
За даними місцевого інтернет-видання 0619, він утворився в районі 13.00 на полях за містом і супроводжувався рясними опадами.
Увага! На даному відео присутня нецензурна лексика (18+):
Інформації про руйнування або постраждалих не надходило.
Жінка, яка спостерігала за стихією з села Костянтинівка Мелітопольського району, повідомила, що було два смерчі.
“Висять два хвости. Зараз вже більше заспокоївся, а було видно – прямо стовпи стояли. Куди, цікаво, йде? Напевно, до моря”, – припустила вона на відео.