Біля Мелітополя пронісся смерч: очевидці показали відео

Очевидці в суботу, 25 травня, зафіксували смерч недалеко від Мелітополя Запорізької області.

За даними місцевого інтернет-видання 0619, він утворився в районі 13.00 на полях за містом і супроводжувався рясними опадами.

Увага! На даному відео присутня нецензурна лексика (18+):

Інформації про руйнування або постраждалих не надходило.

Жінка, яка спостерігала за стихією з села Костянтинівка Мелітопольського району, повідомила, що було два смерчі.

“Висять два хвости. Зараз вже більше заспокоївся, а було видно – прямо стовпи стояли. Куди, цікаво, йде? Напевно, до моря”, – припустила вона на відео.