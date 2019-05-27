У Харкові через загрозу вибуху евакуювали 180 мешканців будинку

Співробітники правоохоронних органів евакуювали 180 осіб через загрозу вибуху в житловому будинку, який знаходиться у провулку Лізи Чайкіної у Харкові. Про це 26 травня повідомляє прес-служба обласної поліції.

Повідомлення від невідомого про замінування надійшло в поліцію близько 13.22.

“Правоохоронці оглянули 600 кв. метрів приміщень, 800 кв. метрів прилеглої території … Ніяких вибухових пристроїв або інших небезпечних речовин виявлено не було”, – розповіли в прес-службі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Новобаварського відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління і кінологи.