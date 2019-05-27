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Більше 70% громадян вважають, що на світовій арені багато залежить від Росії

27.05.2019

Более 70% граждан считают, что на мировой арене многое зависит от России

Росіяни вважають, що Російська Федерація чинить великий вплив на міжнародні справи. Такі дані оприлюднили фахівці Всеросійського центру вивчення громадської думки. На питання про ступінь впливу РФ 48% опитаних обрали відповідь «досить велика», а 24% громадян оцінили роль Росії на світовій арені як «дуже велику».

Більше 40% взяли участь у плебісциті громадян вважають головною метою Росії – потрапляння до десятки найвпливовіших світових держав ХХІ століття. А понад 30% респондентів бажають повернення країною статусу наддержави. Головним чинником для потрапляння на позицію однієї з провідних світових країн росіяни вважають – підвищення рівня добробуту, п’ять років тому громадяни вважали, що цієї мети необхідно досягати, розвиваючи економіку і зміцнювати обороноздатність.

Спеціаліст ВЦВГД сформулював насущний запит громадян так: «Сильна країна — сильна економіка — гідне життя». Він підкреслив, що зміни у сприйнятті цієї теми пов’язані з ослабленням ефекту від повернення Криму і новими економічними викликами, що виникають останнім часом. А головним цивільним вимогою до влади співробітник Центру вважає посилена увага до економічного розвитку країни.

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