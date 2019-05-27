Як в Ленінграді з’явилися перші Російські триколори! Свідчу

Взагалі-то я проти участі у всіляких стадних проявах, але в даному випадку не витримав. Як же не позащищать свободу! Гріх!

Ось і йшов у натовпі від Московського вокзалу до Палацової. Ура!!!

Під саморобними, написаними на ватмані в рідному НДІ, протестними плакатами, в основному тупотіли мужики, а от жінки виявилися хитрішими і на всяк випадок завбачливо сочились в основному не в колонах, а поруч по тротуару

Міліція чомусь не розганяла, і тільки пізніше з’ясувалося, що все дійство підпільно підтримувалося самим Собчаком.

До речі, його дружина Людмила Нарусова (так-так – мамашка улюбленої нашої Ксюші) згадувала, що в серпні 1991 року «дуже гідно» вів себе і маловідомий по тим часам «Голова Комітету із зовнішніх зв’язків мерії Ленінграда», сміливо перервав свою відпустку в Калінінграді незважаючи на мудре застереження Собчака: «Володя, на чолі ГКЧП варто Крючков, ти сам у відпустці, хочеш домовимося, що я тебе не бачив,- адже не відомо, чия візьме».

Хто ж міг тоді припустити, що незабаром практично всі ГКЧП посадять, а в 94 році достроково реабілітують.

Настрій у натовпі піднесений, відважний і зухвале, подібне до того, як у вчорашній паризької молоді.

Маса прекрасних, облагороджених жагою свободи осіб, але, мабуть, в достатку було і шизоидной публіки самого різномастого змісту.

Особливо екзотично виглядала група в чорних шатах під чорними ж прапорами анархістів, в основному мовчазно скромно стояла поблизу Тріумфальної арки. Намагався з ними поспілкуватися, але виявилося, що вони були крути переважно в деталях пошиття їх чорною одягу, а хвилюючі мене в той час ідеї Реклю, Бакуніна та Кропоткіна їх цікавили не дуже.

Документалістів кіно і телебачення особливо не спостерігалося, а особистих цифрових камер в той час ще не винайшли. Звучали виступи політиканів на Двірцевій, але з-за поганою, спішно змонтованої акустичної апаратури мало хто міг почути … та й мені, як більшості було цікавіше спостерігати за дебатами всередині малих групок самих демонстрантів, особливо, перекрикивавших один одного поблизу «Олександрійського стовпа».

Але тут раптом у натовпі несподівано з’явилися саморобні різнокаліберні Російські триколори і одночасно кілька людей почали демонстративно палити принесені червоні прапори, та не прості, а, ймовірно, де поцуплені в парткомах прапори з щільної тканини, а тому горевшие досить кепсько, і поджигаемые багаторазово. Міліція кинулася захоплювати триколори і ловити паліїв, а я до одного з догорающих прапорів. І хоч конкурентів виявилося предостатньо, мені все ж вдалося вирвати пам’ятний обпалений клапоть атласу, який трепетно зберігаю у себе донині. Ох вже ці багатостраждальні червоні прапори!

www.proza.ru/2010/01/09/225

Новыш Петро Олександрович