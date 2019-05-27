На окупованому Донбасі трупи знаходять прямо на вулицях

В окупованому Луганську посеред вулиць все частіше знаходять людські трупи, а також фіксують зникнення людей безвісти.

За даними групи “Інформаційне опір” в окупованому Луганську було виявлено тіло місцевої мешканки 1979 року народження. Як з’ясувалося, жінка загинула від побоїв.

Ще один труп пізніше знайшли в районі газової заправки в Луганську, в салоні автобуса, який виконує рейси за маршрутом Луганськ – Краснодон. З’ясувалося, що померлий 1973 року народження, був водієм маршрутки, в якій його знайшли.