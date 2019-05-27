ВООЗ визнала хворобами перевтому та ігроманію

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила 11 версію Міжнародної класифікації хвороб (МКБ-11) на сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в Женеві, повідомляється на сайті ВООЗ 25 травня.

Перевтома, яка також має назву Синдром емоційного вигорання, описується як “фізичне і психічне виснаження внаслідок хронічного стресу, пов’язаного з роботою”.

У випадку з ігроманією, щоб діагностувати його як захворювання, а не захоплення, необхідно зафіксувати негативний вплив комп’ютерних ігор на сімейні, соціальні, освітні, професійні та інші сфери життя. Зазвичай ігровий розлад спостерігається протягом принаймні 12 місяців.

Оновлений документ ВООЗ набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Емоційне вигоряння – це стан втоми й апатії на тлі хронічного стресу, що переходять в розчарування, цинізм та огиду. Синдром може торкнутися будь-якої людини незалежно від віку, соціального статусу. В Україні, згідно з останніми статистичними даними, 57% найманих працівників відчувають емоційне виснаження і внутрішню спустошеність, 82% відчувають почуття розгубленості та емоційну байдужість, 70% не бачать сенсу у своїй діяльності.