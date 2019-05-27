В армію підуть усі: правила призову стануть жорсткішими

У Міноборони розробили поправки до закону «Про військовий обов’язок». Згідно цим змінам, у військово-призовної комісії буде можливість «скасувати» поставлений раніше діагноз.

Як заявив засновник російської асоціації юристів силових відомств «Гвардія» Олег Жердяев, раніше домогтися повторного огляду призовника було практично неможливо. Тепер же при виникненні сумнівів, комісія матиме право послати потенційного новобранця на контрольний огляд.

Термінологія також буде піддана змінам. Зараз рейд по лікарях для призовників називається оглядом, з новими змінами в законі – перетвориться на огляд. За словами експерта, огляд дозволяє лише поверхово вивчити організм, в той час як повноцінне огляд дасть можливість зробити дійсно об’єктивний висновок про можливість проходити військову службу.

Як зазначив Жердяев, за новим законом піддавати сумніву діагноз і направляти призовника на контрольне обстеження можна буде скільки завгодно разів. Тому дуже важливим видається не довести цю міру до абсурду і не перетворити цей процес у необґрунтоване переслідування потенційних новобранців. Експерт упевнений, що нові поправки в законі допоможуть побороти хабарництво в цій сфері.

Полковник Олександр Пенджиев підкреслив, що під перевірку зможуть потрапити ті призовники, у яких є можливість поправити своє здоров’я. Ті, у кого серйозна ступінь інвалідності або невиліковний діагноз, будуть звільнені від служби раз і назавжди.

Ці зміни в законі підуть на користь тим молодим людям, які хочуть служити, але за станом здоров’я визнаються лише обмежено придатними. У них також з’явиться можливість пройти додаткове обстеження.

До всього іншого, тепер призовників за медичними показаннями будуть направляти в спеціалізовані медустанови «для надання допомоги». Раніше молоді люди отримували напрямок у військовий госпіталь або цивільну поліклініку. Юнак тепер або вилікується і відправиться служити, або, якщо хвороба прийме хронічну форму, буде звільнений від служби.