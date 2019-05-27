Що обов’язково варто їсти жінкам, які подолали рак грудей

Рак грудей є найбільш поширеним видом раку у всьому світі. В Україні кожна 7-8 жінка має проблеми з грудними залозами, але до лікарів часто надто пізно.

Багато методів лікування раку молочної залози можуть викликати передчасну менопаузу і зниження мінеральної щільності кісток. Це призводить до більшої частоти переломів, пов’язаних з остеопорозом, пише журнал JNCI Cancer Spectrum.

Вчені з Шанхаю вивчили вплив індексу маси тіла, фізичних вправ і споживання соєвих продуктів на частоту переломів кісток у пацієнтів після подолання раку молочної залози.

Вони проаналізували стан 5042 жінок, які подолали рак грудей. Близько 52% з цих жінок були в періоді постменопаузи. Протягом 10-річного періоду дослідження 3,6% тих, що подолали рак, повідомили про перелом кістки внаслідок остеопорозу.

Високе споживання сої знижували ризик перелому на 77% у молодих жінок, а фізичні вправи знижували цей ризик у літніх жінок. Все тому, що у сої містяться ізофлавони, які збільшують мінеральну щільність кістки.

Висновок вчених: вживання сої суттєво знижує ризик перелому жінок, які подолали рак. А от старшим жінкам потрібно займатися спортом.

: gazeta.ua