Збив дитину: кияни влаштували самосуд над п’яним майором

Дитину забрали до лікарні, де діагностували травму стегна і тазу.

В столиці на вулиці Полковій, 72 водій іномарки на іноземних номерах і в стані алкогольного сп’яніння збив дитину. Повідомляється, що водія було побито свідками ДТП та місцевими жителями. Про це стало відомо завдяки повідомленням столичних ЗМІ.

За інформацією журналістів, автомобіль оперативно виявили місцеві жителі, витягли водія і провели слідчі дії, які вдалося припинити лише співробітникам правоохоронних органів, які приїхали за викликом.

На місці працювала поліція, а авто відправлено на штрафмайданчик.

“Майор Ігор міфічної організації “Міжнародний антирокупційний комісаріат” на BMW (KPO734 Lt) близько 22:30 на Полковій збив дитину. Каже, що працює на генерала у відставці, займається дуже важливою справою з антикорупційної діяльності. Звичайно, він не був за кермом. Ну, так він каже. Був хтось, який кудись подівся після наїзду. Більше подробиць ДТП поки немає. Відомо, що дитину забрали до лікарні, де діагностували травму стегна і тазу”, – повідомляє у Facebook Київ оперативний.

: sud.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.