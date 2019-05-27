«Адвокати Путіна»: священики ПЦУ в Чернівцях пікетували офіс юриста, що відстоює інтереси УПЦ МП

У Чернівцях група священиків та парафіян Православної Церкви України влаштували пікет під офісом адвоката Петра Поляка, який представляв інтереси УПЦ Московського Патріархату в суді, передає RISU.

Приблизно 50 осіб увійшли до офісу адвоката та висловили йому свої зауваження. Зокрема, священики обурені, що під час одного із судових засідань священнослужителі Московського Патріархату відмовились визнавати Росію агресором.

Священнослужителі тримали у руках плакати «Адвокати Путіна», «Православні буковинці за справедливість», «Гроші Московського Патріархату не пахнуть» та інші.

«Ви розумієте, що в силу вашої адвокатської діяльності, ви не маєте права ставати на іншу сторону, на сторону конкурентів тих людей, які вас найняли робити справу. Але ми просимо і закликаємо вас пам’ятати, що коли йде мова про моральні зміни в суспільстві, ми не маємо права ані дотримуватись нейтралітету, ані ставати явно на сторону тих людей, які руйнують нашу Батьківщину», – заявив під час пікету один із священнослужителів.

Учасники пікету закликали працівників адвокатської контори «бути стриманими».

«Ми знаємо, що ви допомагаєте Московському Патріархату відкривати кримінальні провадження проти патріотів, проти священиків, які забажали, щоб у їхньому селі перестав існувати Московський Патріархат, і щоб вони всією громадою перейшли до ПЦУ», – заявив священнослужитель.

Він закликав адвокатів «не допомагати Московському Патріархату тримати парафії у московській неволі».

Нагадуємо, що Болгарська православна церква визнала ПЦУ.