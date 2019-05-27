Автобус українського перевізника, який прямував з Києва до Праги, згорів в Польщі. ФОТО

Автобус українського перевізника, який прямував з Києва до Праги, повністю згорів в Польщі.

Автобус українського перевізника, який прямував з Києва до Праги, повністю згорів в Польщі. Інцидент стався поблизу міста Альверня на півдні країни в ніч на 26 травня, передає ЗН з посиланням на ЕП.

За інформацією, яку повідомив журналістам співробітник польської митниці, в результаті пожежі ніхто не загинув і не постраждав. Всі 70 громадян України, які їхали на автобусі, були евакуйовані. Пасажирів доставили в центр обслуговування на автостоянці і надали запасний транспорт.

За попередньою інформацією, загорівся двигун автобуса. Причиною його загоряння стали неполадки. Автобус згорів повністю і пропалив дірку в асфальті.



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