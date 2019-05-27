Вакарчук присвятив пісню кримськотатарському народу. ВІДЕО

Під час концерту “Океан не мовчить” на ВДНГ 26 травня Святослав Вакарчук виконав пісню, яку присвятив кримськотатарському народу.

Відповідне відео розповсюдила заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джепарова в Facebook.

“Долі нас, українців і кримських татар, дуже схожі. Нас завжди хотіли поставити в рамки. Хотіли протягом історії не дати нам бути собою. Дуже велику повагу до цілого народу, який депортували в Середню Азію, а вони повернулися назад на Батьківщину і продовжують плекати свою культуру. і сьогодні, на жаль, у знову включеному Росією Криму ми бачимо як повторюється історія. Я хочу щиро побажати і кримським татарам, і українцям витримки, бути всім разом. Тому що разом ми обов’язково переможемо, повернемося на рідну землю і разом побудуємо прекрасну країну “, – сказав Вакарчук.

Після цього він виконав пісню, присвячену боротьбі кримських татар за незалежність.

“Ця пісня присвячується боротьбі за спільну сім’ю, велику країну, в якій живуть і кримські татари, і українці і інші нації. І нас ніколи не перемогти”, – сказав Вакарчук і заспівав пісню “Коли тобі важко”.

Нагадаємо, в 1944 році в СРСР “кривава рука” Йосипа Сталіна підписала постанову про виселення всіх кримських татар з території Криму. Кривава депортація починається через тиждень 18 травня. Вже 20 травня Лаврентій Берія, персонально відповідає за злочинну операцію, рапортує в Кремль телеграмою про 191 044 депортованих.

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