На Закарпатті у річці знайшли тіло дівчинки

На Закарпатті у неділю ввечері, 26 травня, жителі селища Буштино Тячівського району виявили під мостом у річці Теребля тіло дитини. Дівчинка, на вигляд якій не більше 8 – 10 років, була заплутана в гілках, які під міст принесла паводкова хвиля. Судячи зі стану тіла, дитина загинула мінімум тиждень тому, значить, нинішній паводок причиною смерті бути не може. Більш детальну дату і причину смерті встановлюють судмедексперти.

“Заяв про зникнення дітей такого віку в поліцію за останні тижні не надходило, тому особа дівчинки поки не встановлена. Хоча важко уявити, що зникнення дитини могло пройти непоміченим. Оскільки Теребля є притокою Тиси, а в паводкові дні місце виявлення дитини фактично перебувало в дельті переповненої Тиси, можливо, тіло було принесено плином Тиси з території Румунії. Вище за течією кордон між Україною і Румунією в адміністративних межах Закарпаття проходить якраз по Тисі”, – повідомляє в.о. голови ОДА Закарпаття Ярослав Галас.

Закарпатська поліція зв’язалася зі своїми румунськими колегами з цього приводу. Всі подробиці загибелі дитини вивчають правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у селищі Воловецьу річку Віча впав хлопчик 2008 року народження і його віднесло течією. Тіло школяра виявили в трьох кілометрах від місця події.

Крім того, на Закарпатті підрахували збитки від руйнівного паводку. Вони перевищують 150 млн грн. За попередніми даними, збитки водному господарству склали близько 100 млн грн, а приватному сільському господарству – близько 50 млн грн.