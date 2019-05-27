У Севастополі зірвали й осквернили прапори Росії

В анексованому Севастополі окупанти відкрили кримінальну справу щодо наруги над російськими прапорами. Про це повідомили в прес-службі міської “прокуратури”.

“Встановлено, що в нічний час двоє зловмисників зірвали Державні прапори Російської Федерації, встановлені на фасадах будинків № 5,7,27,35 по вулиці Гоголя в Севастополі”, – йдеться в повідомленні.

Також окупанти зазначили, що вони зірвали прапори на зупинці, а потім викинули їх на проїжджу частину. Пізніше місцеві “поліцейські” відкрили кримінальну справу, а під час попереднього розслідування визначили підозрюваних.

Санкції статті, яку інкримінують підозрюваним, припускають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік.