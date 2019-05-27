Столиця України для Зеленського пахне липами та шаурмою

У мережі активно обговорювали привітання президента Володимира Зеленського з Днем Києва, де він зазначив, що для нього столиця пахне липами та шаурмою.

“Є те, що робить Київ Києвом. Це і запах квітучих лип і шаурми біля метро, ​​це суботня тиша ранкового Подолу і невтомний гул проспекту Перемоги”, – написав глава держави в Facebook, передає facenews.

Наприклад, багато українських журналістів коментували в мережі порівняння Зеленського Києва з шаурмою.

“Власне, через запах біля метро у столиці і особливі відносини з тими, хто приїхав її підкорювати, вибачте”, – написав у Facebook журналіст Сергій Щербина.

“В інтерв’ю когось із квартальників (не пам’ятаю кого точно) прочитала про специфіку роботи авторів в колективі. Як завжди” мозкові штурми “проходять, сценарії пишуться і т.д. Функціонування” внутрішньої кухні “дійсно цікаво. Так ось. Відповідаючи на питання про те, яке на нього враження справила інавгураційна промова новообраного глави держави, квартальник сказав: Зеленський і Шефір — самі по собі досить сильні автори і їх двох вистачить, щоб таку мову написати. Може, не дослівно, але зміст точний.

Тепер я не сумніваюся, що так воно і було. Що фейсбук, що інавгураційна промова — один хрін. Він сам креативить. Особисто. І в креативі своєму цілком щирий. Запах шаурми. В Києві. Ага “, – зазначила в мережі Соня Кошкіна.

“Президент привітав Київ з Днем народження і написав, що Київ — це запах шаурми біля метро. Якби таке написав президент Порошенко, то народ би відреагував:” Довів людей! Бідний народ змушений труїтися смердючою шаурмою у метро! На нормальну їжу грошей немає! .. Коли таке написав президент Зеленський: “Правду ж написав! Це так мило! Видно, що хлопець з народу!” Це не тому що хтось поганий або хтось хороший. Все залежить не від того, що робить президент, а від того як особисто ви це хочете трактувати. Ось і все “, – написала в соцмережі журналіст Катерина Рошук.

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