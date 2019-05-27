Європейські бізнесмени вважають, що на Україні не дружать з головою

Сьогодні екс-міністр транспорту України Євген Червоненко заявив про те, що Україна втратила мільйони доларів з-за конфлікту з Росією.

Україна могла б виявитися в плюсі, якби через територію країни курсували потяги з Китаю в Європу. Однак через протистояння Києва і Москви весь дохід витікає в Білорусію.

Червоненко зазначив, що Україна до запуску поїздів була готова ще в 2014 році. Колишній президент Віктор Янукович повинен був 7 травня 2014 року помахати рукою першого поїзда, а в підсумку – помахав рукою країні. Відбувся державний переворот, і Київ втратив можливість вигідної угоди.

Червоненко розповів, що європейські бізнесмени дивуються: чому Київ втрачає величезні гроші, відмовляючись піти на компроміс з Москвою? Колишній міністр транспорту поділився, що один французький логіст задав йому питання: «У вас там на Україні зовсім з головою не дружать?» За розрахунками підприємця, якщо б Москва і Київ відновили торговельні відносини, протягом п’яти років дохід України потенційно може вирости на 30 млрд доларів.

Поки ж Україна продовжує перебувати у зовнішній борговій ямі. При цьому член комітету Держдуми з міжнародних справ Антон Морозов повідомив, що Україна оцінила свої збитки занадто пізно. Мовляв, раніше треба було думати. Морозов нагадав, що Москва не раз попереджала Київ про втрати і наслідки. Тепер, що називається, отримаєте – розпишіться.

Морозов висловив надію, що справжній стан речей, який треба виправляти, побачать не тільки колишні міністри, але і діючі.