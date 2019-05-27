Коломойський: Ахметов сказав ще в 2016, що Зеленський буде президентом

Відомий український олігарх Рінат Ахметов підтримував шоумена Володимира Зеленського як президента України і пророкував йому крісло українського гаранта ще в 2016 році.

Так у своєму новому інтерв’ю «Українській правді» висловився бізнесмен і покровитель Зеленського Ігор Коломойський.

Станом на 2016 рік тільки вийшов перший випуск серіалу «Слуга народу», і ще сам Зеленський жодного разу не обговорював можливі президентські амбіції з Коломойським, однак, Ахметов вже зробив прогноз на поточний результат розвитку подій.

В ході передвиборної гонки олігарх ніяк не допомагав ЗеКоманде фінансово, однак, частіше став з’являтися на ТРК, хоча і не висловив публічно підтримки шоумену.

Коломойський стверджує, що потім, десь в 2017 році, випив з Зеленським і дзвонив музиканта Святослава Вакарчука, питав, чи підтримає він коміка.