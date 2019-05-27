У Зеленського заговорили про нову програму МВФ для України

Після завершення дострокових парламентських виборів і формування наступного складу уряду Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) можуть почати переговори про нову програму співпраці.

“Після виборчого циклу і формування нового уряду, швидше за все, будемо говорити про нову програму, яка буде відповідати і пріоритетам, і викликам, які стоять перед країною”, — сказав Данилюк.

При цьому, за його словами, в України є можливості виконати умови отримання чергового траншу кредиту за програмою stand-by.

“У нас є діючий уряд, який буде діяти до моменту формування нового уряду. Є діюча Верховна Рада, яка може і повинна приймати закони, які є в міжнародних зобов’язаннях, є всі діючі держінституції. Треба просто зараз виконувати умови і не шукати або видумувати політичні причини і не звинувачувати політичний процес”, — заявив Данилюк.