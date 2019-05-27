Коломойський розповів про «договорняки» з Януковичем

Олігарх Ігор Коломойський, який із-за своєї позиції по президенту Володимиру Зеленському становить небезпеку для України, мав певні домовленості з екс-президентом Віктором Януковичем.

Коломойському пригадали, як раніше Янукович телефонував у студію телеканалу «1+1» і домовлявся з керівництвом про те, яка інформація буде показана у вечірніх новинах.

Сам бізнесмен стверджує, що, хоча колишній гарант дійсно дзвонив, його побажання не були виконані.

У той же час Янукович просив у нього не паплюжити честь та імена його дружини і, по можливості, дітей.

Варто зауважити, що Коломойський викликає все більше насмішок в соцмережах з-за частоти появи в різних інтерв’ю, — зокрема, журналістка Христина Бердинських впевнена, що скоро він сам буде приходити в студії телеканалів.