Корупційний скандал в українському футболі: рік потому. Підозрюваних — 35, покараний — 1

Торішню заяву Нацполиции змусило більшість учасників футбольного процесу приборкати свої апетити.

Рівно рік тому український футбол сколихнула скандальна новина. Можливо, навіть більш резонансна ніж з часів гучної переполоху з шубами, якими представники київського «Динамо» хотіли обдарувати іспанського арбітра Антоніо Лопес Ньєто. Нагадаємо, сталося це у далекому 1995 році напередодні матчу Ліги чемпіонів.

22 травня 2018 український футбол спіткала ще одну гучну корупційне справу. У «Фейсбук» міністра внутрішніх справ Арсена Авакова була оприлюднена інформація про масштабному розслідуванні: в нечесній грі звинувачувалися 35 з 53 існували тоді професійних футбольних клубів, у 57-доведених фактах нібито фігурували 320 осіб. Організаторами корупційних діянь в українському футболі назвали представників п’яти організованих злочинних угруповань.

Результати

Ті події футбольний істеблішмент налякали не на жарт. Однак відсутність конкретики, панічні настрої футбольних функціонерів швидко розвіяв. Настільки, що представники окремих клубів, назви яких звучали в неофіційних списках 35-ти причетних, осміліли і почали погрожувати представникам Нацполиции судовими позовами. До них, звичайно, не дійшло, все закінчилося, як часто у нас буває — блефом і піаром.

Так які ж наслідки цієї справи через рік?

За маніпулювання результатами матчів Тарас Дурай був довічно усунений від футболу

Олександра Севідова також підозрюють в організації договірного матчу «Маріуполь» — «Гірник-Спорт» у 2016-м

Хто під прицілом

Довгоочікуваним є і рішення щодо клубу, який претендує на місце в Прем’єр-лізі. Мова про дітище одіозного сімейства Посухи, «Колос» з Коваливки Київської області. Клуб давно знаходиться під прицілом і доказів нечистих ігор у його виконанні достатньо. Про один з таких матчів навіть згадують у відомому 20-хвилинному сюжеті від Нацполиции.

У цьому випадку розповідається, що представники «Колоса» намагалися купити суддю виїзного матчу своєї команди проти «Миколаєва» 1 квітня 2018 року.

Джерело «Головкому» в органах внутрішніх справ стверджує, що сприяє клубу «Колос» у роботі з суддями, згадуваний вище і вже відлучений від суддівства Віктор Арановський. Він співпрацює з представниками клубу «на громадських засадах» у зв’язці з Сергієм Простимкиним, який неофіційно виконує в «Колосі» функції адміністратора і якого називають іншому іншого підозрюваного в організації договірних матчів Олександра Алексєєнко.

Віктор Арановський

Доказів роботи «Колоса» з суддями нібито багато. Однак у Федерації футболу України, яка з недавніх пір іменується Українською асоціацією футболу, очевидно дуже сильно хочуть, щоб «Колос» не чіпали. Розгляд дій представників Коваливки на засіданнях Контрольно-дисциплінарного комітету чомусь постійно відкладається. Все нібито тому, що покровителем «Колоса» називають віце-президента ФФУ / УАФ Вадима Костюченка.

Між тим, арбітр Арановський фігурує в скандалі не лише як посередник між «Колосом» та Комітетом арбітрів. Крім того, він підозрюється в отриманні хабарів як мінімум у двох матчах весни 2018 року: «Гірник-Спорт» — «Черкаський Дніпро» і «Нафтовик» — «Балкани». Його офіційна дискваліфікація виглядає незворотною, але хтось з остаточним вердиктом теж тягне.

Що змінилося

Взагалі, за висновком правоохоронних органів, у першій лізі з суддями працюють всі клуби, крім київської «Оболоні» і Винниківського «Руху». В їх випадках це принципова позиція керівництва клубів. Тому вони і страждають і та ж «Оболонь» не змогла в цьому сезоні пробитися в Прем’єр-лігу, хоча шанси зберігала майже до останнього. «На жаль, у нас занадто суб’єктивний футбол, але з 2003 року наша команда вже звикла до такого суддівства, — сказав після квітневого матчу «Оболоні» з «Волинню», який завершився перемогою команди з Луцька 2:4, власник київського клубу Олександр Слободян.

Серед підозрюваних є в тому числі і клуби Прем’єр-ліги, правда, гранди — «Шахтар» і «Динамо» — в цей список не входять. Найбільший ризик бути покараним має «Маріуполь». Правда, ще за гріхи того часу, коли клуб виступав у першій лізі. За проведеним в 2016 році матчу між азовцами і клубом «Гірник-Спорт» (3:1) порушено кримінальну справу. По цьому поєдинку винесення вердикту від Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, пардон, Української асоціації футболу очікується вже кілька місяців. Правда, незважаючи на велику кількість наведених доказів з оголошенням відповідного рішення ФФУ / УАФ то також не поспішають.

Варто сказати, що робота з суддями в більшості українських клубів, особливо першої та другої ліг, поставлена на конвеєрну основу. Хоча інтенсивність залежить від поставлених перед командою завдань. Правда, після проведеної Департаментом захисту Національної економіки поліції України в травні минулого року операції ця активність стала більш поміркованою. Або ж, відповідальні особи стали обережнішими. Серйозно вплинуло на атмосферу і зняття клубу «Суми».

Разом з тим, навіть вже наявної інформації достатньо для того, щоб професійний статус втратили близько десяти українських клубів. «Брудних» матчів дуже багато, але які саме — правоохоронці, поки не проведені слідчі дії, воліють не говорити. Допити підозрюваних тривають, за ними ведеться стеження.

Якщо не буде втручання ззовні, то від покарання особи, причетні до нечесної гри, не підуть. Джерела стверджують, що у ФФУ, Прем’єр-ліги та Професіональної футбольної ліги розслідування не заважають. Причина затягування розслідування банальна: обсяг роботи дуже великий, а людей по цій справі задіяно мало. Мовляв, зараз це не найважливіше в нашій країні справа, на яке треба кидати всі сили.