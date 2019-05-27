Суд дав 10 років російській фашистові, стріляв по українцям на Донбасі

Арбітражний суд Донецької області визнав винним і засудив до 10 років ув’язнення окупанта, громадянина Росії Федора Устинова за причетність до створення терористичної організації та незаконне поводження зі зброєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 10 травня.







За даними попереднього розслідування, житель Новоросійська Устинов в березні 2014 року вперше прибув на Донбас. Протягом березня-жовтня 2014 року він брав участь у демонстраціях та інших масових заходах, закликаючи громадян України до відокремлення Донбасу і проведення референдуму.



Згодом російський фашист проходив службу в підрозділі «Російська православна армія», у донецькому окупаційний батальйоні охорони госпіталю. У жовтні 2014 року, перебуваючи в складі незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР» — «1-й батальйон», здійснив два бойових виходу. Зокрема, обстрілював позиції співробітників правоохоронних органів і військовослужбовців Збройних Сил України, які діяли в межах антитерористичної операції на території Донецької області в районі населеного пункту Нікішина.



21 жовтня 2014 року контррозвідка СБУ затримала Устинова поблизу Дебальцеве Донецької області. При собі він мав посвідчення терористичної організації «ДНР» із зазначенням посади «стрілець», був одягнений у військову форму морської піхоти РФ. При затриманні у нього вилучено РПК-74 з патронами і з РПГ-18 «Муха».

Початок відбування покарання бойовика «ДНР» суд постановив обчислювати з дня його затримання. Вирок суду може бути оскаржено в Донецькому апеляційному суді протягом 30 днів з дня його проголошення.

Як повідомлялося раніше, бойовика «ЛНР», фігуранта «Миротворця» окупанта Паата Надараию, який втік у Київ, посадили на 4 роки.