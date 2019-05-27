Паскудное видовище безпринципності після зміни влади — Касьянов

Хтось зараз розчаровується в Зеленском, хтось навпаки — зачаровується, а хтось щосили риє землю кігтями і лізе по плечах вчорашніх товаришів, щоб встигнути вбудуватися в нову/стару систему.

Це паскудное видовище я спостерігаю і зліва, і справа — як серед порохоботов, так і серед тих, хто критикував минулу владу.

І чарівність, і розчарування, і бажання вбудуватися — це прямий наслідок відсутності принципів. Це як безладні статеві зв’язки там, де немає справжньої любові.

Люди без принципів гнучкі, як гутаперчеві члени. Такі ж безплідні і, врешті-решт, даремні.

Сьогодні ці гнучкі, «дипломатичні», «прагматичні», безпринципні люди виправдовують призначення стремных державних діячів, сумнівних воєначальників, обеливают очевидних олігархів і захоплюються божевільними теоріями т. н. «військових експертів».

Це ганебна у своїй нікчемності імітація означає тільки одне — здачу національних інтересів, капітуляцію перед ворогом.