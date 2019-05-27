Dragon Capital позбувається “Чумака”

Інвестиційна компанія Dragon Capital продає виробника продуктів харчування Чумак.

Чумак – один з найбільших виробників продуктів харчування в Україні. Компанія була заснована в 1996 році шведськими бізнесменами Карлом Стуреном, Йоханом Боденом і Тетра Пак ” Хансом Раузингом. У березні 2008 року Dragon Capital і шведська інвесткомпанія East Capital викупили у Раузінга 70% акції Чумака.

Чумак виробляє під однойменною торговою маркою кетчуп, майонез, соуси, консервовані овочі, томатну пасту, пасту, сік і олію.

Компанія завершила 2017 рік з чистим прибутком 29,8 млн грн проти 167,6 млн грн збитку в 2016 році.