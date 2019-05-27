Ігроманія офіційно стала хворобою

Перелік затвердили ще рік тому, а на 72-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я документ прийняли офіційно. Список набуде чинності 1 січня 2022 року.

Залежність від відеоігор в перелік психічних розладів включили вперше. Серед описаних симптомів — часті і тривалі ігрові сесії. Для гравця геймінг стає життєвим пріоритетом, на догоду яким він готовий пожертвувати іншими справами.

Геймера можуть визнати нездоровим, якщо ігри займають все більше часу і заважають особистої, соціальної, сімейної та професійної життя — і ці симптоми спостерігаються не менше року.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

В 11 версією міжнародної класифікації хвороб з’явився розділ «сексуальне здоров’я». В нього внесено, зокрема, гендерна дисфорія, яка вперше трактується як стан — раніше трансгендерность відносили до «психічних розладів та розладів поведінки».

Також ВООЗ виділила в окрему главу синдром емоційного вигорання, або перевтома на роботі.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», ВООЗ визнала ігроманію психічним розладом.

За матеріалами Knife.media

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