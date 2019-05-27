Анафілаксія: як уникнути смерті через сильну алергію

У більшості випадків люди, які схильні до розвитку алергічних реакцій, мають легкі прояви алергії, а саме нежить, сльозотечу, висип на шкірі.

Анафілаксія може виникнути у будь-кого у будь-який момент, тому кожному варто знати її ознаки, симптоми та як реагувати.

Що може стати причиною анафілаксії?

Найчастіше анафілаксія розвивається після вживання харчових продуктів, контакту з латексом, після укусу комах (оса, бджола) або після приймання медикаментів. Серед харчових продуктів, які частіше спричиняють анафілаксію у дітей, — яйця, молоко та соя, у дорослих — горіхи, риба, морепродукти. Анафілаксія після приймання медикаментів, а саме нестероїдних протизапальних засобів, антибіотиків, та на отруту перетинчастокрилих — частіше зустрічаються у дорослих.

Які фактори підвищують ризик виникнення важких алергичних реакцій?

Супутні захворювання, такі як бронхіальна астма та алергія на пилок, можуть стати фактором ризику розвитку анафілаксії.

Деякі харчові продукти, а саме арахіс, горіхи, морепродукти, риба, як правило, спричиняють серйозні алергічні реакції після вживання їх сенсибілізованими пацієнтами. Також факторами, що підвищують ризик розвитку серйозної алергічної реакції є: фізичні вправи, алкоголь, інфекційні захворювання, лихоманка, стрес, вживання деяких медикаментів, а саме нестероїдних протизапальних засобів.

Окремо виділяють харчову анафілаксію на пшеницю, яка індукована фізичними вправами. Такий її вид частіше розвивається у дорослих та дітей старшого віку через 2-4 години після вживання харчових продуктів, що містять пшеницю. Що цікаво, симптоми анафілаксії не залежать від інтенсивності навантаження та можуть розвиватися як під час важких фізичних навантажень в спортзалі, так і за легкого фізичного навантаження, наприклад, піднімання сходами.

Як виявляється анафілаксія?

Симптоми анафілаксії виникають раптово і можуть дуже швидко прогресувати. Вона може починатися з ранніх легких симптомів, наприклад, нежитю, висипань на шкірі або “дивного відчуття”. Але ці симптоми можуть швидко призвести до серйозніших проявів анафілаксії, які загрожуватимуть життю, а саме:

порушення дихання, хрипи, свистяче дихання, кашель;

кропив’янка та ангіоневротичний набряк;

хриплість голосу;

нудота;

блювання;

біль у животі;

діарея;

запаморочення;

непритомність;

низький кров’яний тиск;

швидке серцебиття;

відчуття страху смерті;

зупинка серця.

Симптоми анафілаксії виникають раптово і можуть дуже швидко прогресувати.

Люди, які перенесли важку алергічну реакцію, перебувають в групі ризику щодо розвитку анафілаксії в майбутньому. Необхідно пам’ятати, навіть якщо перша реакція мала легкий перебіг, майбутні — можуть бути серйознішими.

Що необхідно знати та пам’ятати

Тим, хто перебуває у групі ризику, насамперед, необхідно проконсультуватися з лікарем-алергологом. Історія хвороби, анамнез життя та сучасні методи молекулярної алергодіагностики дозволять спрогнозувати ризик виникнення важких системних алергічних реакцій та надати точні рекомендації щодо дієти, способу життя та розробити план дій у разі виникнення анафілаксії.

Обов’язкова консультація алерголога і для людей, що перенесли важку алергічну реакцію в минулому. Вивчивши історію захворювання, анамнез життя лікар-алерголог зможе призначити додаткові тести для ідентифікації тригерного фактора анафілаксії індивідуально для кожного пацієнта та розробити план дій на випадок екстреної ситуації, а також навчить користуватися автоінжектором з епінефрином (адреналіном) — шприц-ручка, що містить адреналін. Саме адреналін є препаратом для надання невідкладної допомоги під час анафілаксії. Це єдиний спосіб допомогти. Якщо ви не маєте адреналіну-епфнефрину, все, що ви можете зробити — якомога швидше забезпечитися ним. Щойно побачите перераховані ознаки, викликайте швидку. Якщо швидка не може бути оперативно — везіть самі, лік іде на хвилини

Якщо людина мала анафілаксію, дуже важливо знати, що спричинило реакцію. Ще раз згадаємо, що найпоширенішими тригерами (подразниками) є:

їжа: арахіс, горіхи, рибу, молюски, коров’яче молоко та яйця, соя в необробленому вигляді;

латекс: зустрічається в одноразових рукавичках, шприцах, клейких стрічках і катетерах. Працівники сфери охорони здоров’я, люди з алергією на пилок рослин, діти з spina bifida, аномалією сечової системи та люди, які працюють з природним латексом, мають вищий ризик розвитку анафілаксії, спричиненої латексом;

ліки: пеніцилін, аспірин і нестероїдні протизапальні засоби, такі як ібупрофен і анестетики;

укуси комах: отрута бджоли, оси, шершня.

Уникнення тригера є найефективнішим способом попередження анафілаксії. Якщо ви маєте харчову алергію, необхідно уважно переглядати етикетки продуктів і переконатися, що продукт не містить потенційних алергенів. Під час харчування не вдома, а в ресторані, чи то кафе, слід запитати, з яких інгредієнтів приготована страва та попередити про те, що ви маєте алергію на той чи той продукт.

Раптом ви маєте алергію на рибу чи морепродукти — уникайте рибних ресторанів, адже ці алергени можуть потрапляти до повітря під час готування. Вдихання таких алергенів у повітрі може призвести до симптомів бронхіальної астми, а саме кашлю, свистячого видиху, задухи та ін. Поміж тим, сліди морепродуктів можуть потрапляти в вашу страву, навіть, якщо вона не містить їх.

Щоб запобігти укусу комах, уникайте прогулянок босоніж на траві, пиття з відкритих пляшок солодких напоїв, носіння яскравого кольорового одягу з квітковими візерунками, користування солодкими ароматами, спреями для волосся і лосьйоном під час активного сезону комах під кінець літа і ранньої осені.

Тим, хто має алергію до отрути комах, також може призначатися алерген-специфічна імунотерапія. Лікування здійснюється шляхом введення очищеної отрути комах з поступовим збільшенням доз. Людина з анафілаксією може носити браслет або намисто, де вказано, що вона має алергію та чи є в неї з собою автоінжектор з адреналіном.

Анафілаксія є потенційно небезпечною для життя ситуацією, під час якої людина потребує негайної допомоги. Тому кожен повинен знати ознаки і симптоми і як реагувати у разі перших ознак анафілаксії.

: facenews.ua

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