15 міфів про здоров’я і красу, які розвінчують зарубіжні фахівці

Вони давно спростовані або не доведені.

Ви не виходите на вулицю взимку з мокрим волоссям? Ви вириваєте сиве волосся або мазали прищі зубною пастою? Ці міфи про красу і здоров’я створювалися протягом десятиліть, але доктор наук Хайдер Аль-Хілалі розвінчав їх в своєму онлайн-інтерв’ю, пише Woman and Home.

Міф 1: якщо ви виходите на вулицю з мокрим волоссям, ви можете застудитися.

Вердикт доктора: застуда – це вірус, і нею можна захворіти в будь-який час, в тому числі влітку. Причина, по якій ми пов’язуємо хвороби з холодною погодою, полягає в тому, що люди, як правило, збираються в невеликих теплих приміщеннях, а віруси застуди з більшою ймовірністю передаються саме там.

Міф 2: волосся і нігті ростуть після смерті.

Вердикт доктора: немає ніяких доказів того, що волосся і нігті ростуть після вашої смерті. Після смерті мертва шкіра зневоднюється, і це може виглядати так, як ніби волосся і нігті відросли, хоча насправді немає.

Міф 3: якщо ви голитеся, волосся відростає гущі і темніше.

Вердикт доктора: це невірно. Гоління (на відміну від воску) може привести до того, що волосся стане більш грубими і густішими, але сам процес гоління не впливає на волосся.

Міф 4: вживання жирної їжі забезпечить вам прищі.

Вердикт доктора: хоча прищі і пов’язують з вживанням калорій, жирів і рафінованого цукру, це може збільшити ризик появи прищів, але не викликати їх безпосередньо.

Міф 5: коли жінки живуть разом, їх місячні синхронізуються.

Вердикт доктора: немає ніяких доказів, що підтверджують це. Міф заснований на дослідженні 1971 року народження, яке спочатку проводилося, щоб довести це, однак не добився ніяких результатів.

Міф 6: сік очищає організм від токсинів.

Вердикт доктора: наше тіло детоксифицирующие себе через травний тракт, печінку, легені і нирки. Соки можуть містити менше калорій і жирів, ніж звичайні страви, і змушують нас втрачати вагу, але вони нічого не виводять з організму.

Міф 7: отримання базового засмаги може запобігти сонячним опікам.

Вердикт доктора: ніколи не було ніяких доказів того, що базовий загар захищає від сонячних опіків. Це не заміна хорошого захисту SPF.

Міф 8: зубна паста може допомогти лікувати прищі.

Вердикт доктора: це залежить від типу зубної пасти. Більшість з них містять кілька хімічних речовин, які можуть зменшити запалення, проте це не так добре для шкіри, як правильне місцеве ліки.

Міф 9: шоколад знімає судоми.

Вердикт доктора: це засноване на ряді спостережень. Шоколад з високим відсотком какао може містити магній, який може допомогти при судомах. Багато з тих, хто відчуває больові відчуття, вважають, що шоколад є природним стимулятором настрою і болезаспокійливу.

Міф 10. дезодоранти викликають рак.

Вердикт доктора: вважається, що міф виник після фальсифікації електронної пошти. Компанія Cancer Research UK заявила, що ще немає переконливих доказів.

Міф 11: з’їдаючи хлібні скоринки, можна завити волосся

Докторський вердикт: волосся і як вони виглядають – кучеряве чи ні – генетично успадкована характеристика. Прийом їжі не може впливати на цю вроджену характеристику. Вплив погодних умов, таких як вологість або спека, може зробити ваше волосся кучерявими, але тільки якщо ви генетично схильні до цього.

Міф 12: їжа пізно вночі змушує нас набирати вагу.

Вердикт доктора: немає ніяких доказів на підтримку цього міфу. Калорії – це калорії, незалежно від того, коли їх їдять, однак вживання їжі пізно ввечері може викликати такі проблеми, як розлад шлунка або печію.

Міф 13: найбільше пошкодження шкіри від сонця наноситься до 18 років.

Вердикт доктора: Брехня. Ви завжди будете чутливими до сонця і повинні забезпечувати собі належний захист від SPF. Люди похилого віку можуть бути більш схильні до пошкоджень шкіри на сонце, тому що шкіра з віком стає тонкою і втрачає здатність утримувати вологу.

Міф 14. сон в ліфчику може викликати рак молочної залози.

Вердикт доктора: міф виник після американського дослідження, в якому передбачалося, що носіння бюстгальтера перешкоджає лімфодренаж грудей. Проте, порівняльні дослідження не показали істотних відмінностей між двома піддослідними групами.

Міф 15: якщо висмикнути сиву волосину, поруч виросте три.

Вердикт доктора: волосяні фолікули містять один волосся і закріплюють його на шкірі. Активне висмикування волосся не приводить до того, що на його місці з’являються два, і колір волосся не має до цього ніякого значення.

Джерело LIFTER

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