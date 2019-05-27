Під час заміни пошкодженого скла на новому столичному мосту сталася аварія

Сьогодні, 27 травня, на «скляному» мосту, урочисте відкриття якого відбулося кілька днів тому, під час заміни пошкодженого скла сталася аварія.

У спільноті опублікували відео з місця подій.





















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Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що пошкоджене скло на новому мосту відновлять за добу.

Нагадаємо, 25 травня на урочисте відкриття мосту прийшли щонайменше тисяча киян і гостей столиці. Участь у відкритті брали заходів Києва Віталій Кличко і його брат Володимир.

Міст з’єднання єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Новостворений міст об’єднання єднує відразу два туристичних маршрути – парк «Володимирська гірка» та парк «Хрещатик». Він зроблений виключно для пішоходів і велосипедистів.

Довжина мосту складає близько 210 метрів, ширина – від 6 метрів в регулярних зонах до 14 метрів в зонах оглядових майданчиків. Мостовий перехід зроблений з бетону, заліза і скла.

Зазначимо, що 19 травня Віталій Кличко перевірив «скляний» міст на міцність. «Тримає нормально», – запевнив тоді мер Києва.