Юрист Зеленського однією рукою рейдерит бренди, а інший — вчить Україну, як їх захистити

У своєму блозі Харт нарікає на систему захисту інтелектуальної власності в Україні, яка, на його думку, в нашій країні практично не існує.

«На жаль, українське законодавство не забезпечує належного захисту прав інтелектуальної власності. Пропрацювавши декілька років в індустрії напоїв, я дізнався, що для захисту брендів в Україні потрібно боротися з виробниками з допомогою приватних розслідувань і правоохоронних органів», — пише Харт.

Юрист також критикує роботу українських судів.

«У період з 2006 по 2015 роки українські суди розглянули понад 18 тисяч справ у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності. Однак, судячи з явним порушенням інтелектуальної власності, які можна виявити практично в кожному супермаркеті, робота судів була, м’яко кажучи, неефективною», — пише він.

Наостанок Харт висловлює надію на українських парламентарів у частині прийняття законопроектів, необхідних для захисту прав інтелектуальної власності.

Аналізуючи поточні обставини діяльності Харта, стає зрозумілим, що він дійсно дуже добре розібрався в недоліках українського законодавства щодо захисту інтелектуальної власності і сьогодні активно використовує ці знання для рейдерства торгових марок наших виробників.

Автор: Микола Хорт