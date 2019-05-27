Держава повинна зробити все, щоб не було дефолту, – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що головне завдання уряду – не допустити ніяких криз, а дефолт – це глобальна криза.

Дефолт здатний привести до серозним наслідків і в першу чергу, від цього постраждають українці.

Він підкреслив, що навіть розмови про дефолт не додають стабільності: “Дефолт – це глобальна криза. А українцям вже вистачить криз. Від серйозних наслідків необдуманих рішень постраждають звичайні українці, які опиняться на межі виживання”.

За його словами, за 3 роки його роботи прем’єр-міністром, уряд не допустив ніяких криз, а головне завдання – сумлінно обслуговувати борг (МВФ) та забезпечити зростання економіки.