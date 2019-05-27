Вагітну матір неповнолітніх затримали за збут психотропів

На Луганщині матір двох малолітніх дітей затримали за підозрою у збуті наркотиків та психотропних речовин. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.

Мешканку м. Щастя викрили під час реалізації амфетаміну. При проведенні особистого обшуку підозрюваної правоохоронці виявили та вилучили близько 1 граму амфетаміну, який жінка сховала у спідній білизні, а також 1303 грн, отримані раніше від незаконного збуту амфетаміну та помічені спеціальною хімічною речовиною. Також під час обшуку за місцем мешкання підозрюваної вилучено саморобний пристрій для вживання наркотичних засобів шляхом паління.

Слідство встановило, що 29-річна наркозалежна жінка, яка ніде не працює, має на утриманні двох малолітніх дітей та наразі перебуває на третьому місяці вагітності, упродовж жовтня 2018-го – травня 2019 року займалася систематичним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу та психотропних речовин, обіг яких обмежено – амфетаміну та матамфетаміну, на території м. Щастя та м. Сєвєродонецька. Тобто її дії були спрямовані на отримання прибутку та забезпечення свого матеріального становища.

На даний час зловмисницю затримано та повідомлено їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Досудове розслідування триває.