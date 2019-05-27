На Полтавщині пограбували підприємця, вдаривши його дружину електрошокером

У Полтавській області невідомі скоїли розбійний напад на родину місцевого приватного підприємця. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Невстановлені особи в масках проникли до приватного будинку підприємця, коли того не було вдома. Нападники завдали удар струмом з електрошокера його дружині на очах у двох малолітніх дітей. Жінку зв’язали.

Після цього грабіжники відкрито заволоділи грошима на суму близько 100 тисяч гривень та з місця скоєння злочину втекли.

Розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).