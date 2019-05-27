Мертва дівчинка у річці на Закарпатті: впізнання проведуть завтра

Поліцейські із Тячівського відділку на Закарпатті поїхали до пункту пропуску на межі з Румунією, щоб зустрітися із колегами та з’ясувати, чи може знайдене тіло малолітньої дівчинки бути принесеним течією Тиси з території Румунії. Про це повідомляє УНН

“Сконтактували з румунською стороною та домовилися, що завтра буде впізнання загиблої (малолітньої дівчинки, тіло якої виявили у річці Теребля під мостом на Закарпатті – ред.)”, – йдеться у повідомленні

Також відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України з позначкою “нещасний випадок”.