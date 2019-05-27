На Київщині чоловік загинув під колесами потяга

У Київській області чоловіка вночі збив потяг. Від отриманих травм потерпілий помер на місці пригоди, повідомляє прес-служба поліції області.

Фатальна подія сталася у Броварському районі о 1:45 ночі. Чоловік переходив залізничну колію у невстановленому місці і потрапив під колеса потяга сполученням “Київ-Харків”. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції, медики. У ході проведених першочергових заходів поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 48-річний житель села Димерка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного) Кримінального кодексу України. З’ясовуються усі обставини події.