Повінь – зміна системи

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Війна за незалежність України: на Донбасі різко змінився хід боїв

27.05.2019

На Донбасі 26 травня озброєні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Так, хід боїв різко змінився, оскільки раніше кількість обстрілів була набагато більшою.

Ніхто з українських військових не постраждав. У той же час один окупант отримав поранення, повідомляє прес-центр ООС. Ворог обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. “Всі випадки порушень противником режиму тиші зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, – йдеться в повідомленні.

Вогонь вівся по наших позиціях біля Гнутового – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу Красногорівки – із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та в районі Чермалика – із станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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