Ірландка, яка вийшла заміж за примару-пірата, заявила про проблеми з чоловіком (фото)

45-річна Аманда Тіг побралася з померлим в 18 сторіччі піратом Джеком, в січні 2018 року.

Аманда Тіг з Північної Ірландії, яка вийшла заміж за 300 річного примару-пірата, потрапила в лікарню всього через два тижні «подружнього життя». У проблемах зі здоров’ям жінка звинуватила свого чоловіка-примару.

Про це повідомляє The Sun. 45-річна Аманда Тіг побралася з померлим у 18 сторіччі піратом Джеком, в січні 2018 року. Тоді вона заявила, що її обранець закінчив життя на пласі у XVIII столітті, а звела їх любов Тіг до піратської атрибутики. Церемонія одруження відбулася в нейтральних водах. Щоб Джек зміг принести клятву, на весіллі був присутній медіум.

За словами Тіг, незабаром після одруження у неї почали проявлятися проблеми зі здоров’ям, оскільки той крав у неї енергію. У підсумку вона заробила абсцес і цироз печінки.

Через кілька місяців після весілля Тіг звернулася до людей, які нібито вміли спілкуватися з померлими. Лише після розриву з Джеком жінка відчула, що її стан нормалізується.

Через що насправді виникли проблеми зі здоров’ям ірландки, видання не повідомляє.

: unian.ua

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