День народження скотча: Найсексуальніші купальники із прозорої клейкої стрічки (фото)

27 травня 1930 року американець Річард Дрю запатентував прозору клейку стрічку – скотч

Depo.ua розповість історію цієї необхідної речі та запропонує подивитися на модні купальники.

Скотч – різновид липкої стрічки на целофановій основі, на одній зі сторін якої є клей.

“Scotch” і “Scotch Tape” – зареєстровані торгові знаки корпорації 3M.

У 1923 році Річард Дрю влаштувався на роботу в компанію Minnesota Mining and Manufacturing (зараз назва цієї корпорації 3M), яка займалася виробництвом наждачного паперу, вела дослідницьку діяльність в області водонепроникних поверхонь і експериментувала з целофаном.

У 1925 році компанія тестувала по магазинах і автосервісах свою нову шкурку “Wetordry”, і Річарду було доручено стежити за цим процесом. Якось раз в автомайстерні він зауважив, що при фарбуванні кузовів в місці, де поверхня потрібно було пофарбувати двома або більше кольорами, розподільні лінії виходили неакуратно.

Майстрам це не подобалося, і Дрю пообіцяв що-небудь придумати.

Через деякий час Річард дійсно приніс малярну клейку стрічку шириною 2 дюйми (5 см) з пластиром на кожному краю. При випробуваннях ця стрічка зім’ялася через деяких недоробок. На процес удосконалення пішло близько 5 років – тільки в 1930 році перший рулончик “шотландської” целофанової стрічки з успіхом пройшов випробування.

27 травня 1930 Річард Дрю запатентував свій винахід – прозору клейку стрічку. Перший в світі скотч був зроблений з каучуку, масел і смол на целофановій основі. Він був водонепроникний і протистояв широкому діапазону температур. Спочатку використовувався для упаковки обгортки для їжі. Однак в роки Великої депресії люди самі придумали безліч інших способів застосування скотча на роботі і вдома: від запечатування пакетів з одягом до зберігання розбитих яєць.

У 1932 році Джон Борден удосконалив скотч, додавши “вбудоване” лезо для обрізки, що істотно полегшило використання стрічки. У наступні роки були і деякі інші удосконалення, а також розширення асортименту стрічки. На сьогоднішній день в сімействі скотчей 3M більше 900 найменувань.

На нашу думку, найяскравіше використання скотчу – у модній індустрії. Адже їм не тільки заклеюють соски моделей та інші інтимні місця, а й роблять навіть купальники.

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Публикация от ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ #BestWaifu🔺🐱 (@neko.waifu_) 20 Авг 2018 в 10:20 PDT

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