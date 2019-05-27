МВФ задержит очередной транш из-за досрочных выборов

Досрочные парламентские выборы в Украине могут привести к получению очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) на три месяца позже, чем планировалось. Такой прогноз обнародовало рейтинговое агентство Moody’s в своем обзоре.
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“Досрочные выборы делают менее вероятным, что второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) будет предоставлен, как было запланировано ранее”, – говорится в обзоре.
При этом в агентстве отмечают, что перенос транша не приведет к существенному ухудшению способности обслуживать внешний госдолг. Впрочем, аналитики Moody’s предостерегли, что основным ограничением кредитного профиля Украины является именно внутриполитический риск.
Источник: Сегодня
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