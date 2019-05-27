Американський Сенатор прибув до Одеси заслухати всіх, хто допоможе звільнити українських моряків

В Одесу прибув американський сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, який планує зустрітися з українськими чиновниками.

В Одесу приїхав сенатор США Джеймс Ленкфорд, який планує зустрітися з низкою українських чиновників.

Як повідомляє “Радіо Свобода”, Ленкфорд намір зустрітися з командувачем Військово-морських сил України Ігорем Воронченко, генерал-лейтенантом Прикордонної служби Сергієм Косик і представниками Національної поліції. Американець взяв участь в спільному брифінгу з представниками парламенту і місцевої влади.

“Я був в Україні кілька разів, але ще ніколи не був в Одесі. Це винятково важлива частина України, в тому числі в економічному плані. Я знаю, що серця всіх українців і в тому числі жителів Одеси чекають повернення моряків, яких захопили росіяни. ми також чекаємо їх швидкого повернення. ми продовжуємо співпрацю з Україною в інтересах свободи, вільної преси, діалогу з питань віри і економічного співробітництва “, – заявив політик.

Сенатор підкреслив, що приїхав в Одесу вислухати всіх, хто може допомогти зі звільненням українських моряків з полону.

Ленкфорд — республіканець зі штату Оклахома. З 2016 політик входить в сенатського комітету з розвідки.

У листопаді 2017 року його вже відвідував Україну — провів День ветеранів з бійцями 45-ї бригади Національної гвардії Оклахоми, яка тоді перебувала в Україні. 7 лютого 2019 року Ленкфорд головував на відомому молитовному сніданку у Вашингтоні, який, в тому числі відвідали українські політики і представники діаспори.

Джерело: Телеграф

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!